Carradori (ASL Romagna): siamo in stato di massima allerta. De Pascale (Sindaco Ravenna): non finiamo in fascia rossa se siamo responsabili

Covid-19: facciamo il punto con il mondo della sanità. Con questo titolo – come aveva annunciato – oggi 18 novembre alle 13, il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha inaugurato una rubrica di appuntamenti settimanali su Facebook (sulla sua pagina e su quella del Comune di Ravenna) per trattare i temi caldi della pandemia e della sanità. Primo ospite il Direttore Generale di ASL Romagna Tiziano Carradori. Tanti e interessanti i temi toccati dal Sindaco e in particolare dal DG Carradori. Li riassumiamo per grandi capitoli.

LO STATO DELL’EMERGENZA SANITARIA IN ROMAGNA

Il Sindaco ha chiesto a tutti i cittadini di collaborare per il superamento della crisi attuale e di comprendere in particolare lo sforzo enorme che sta facendo tutto il mondo della sanità per fronteggiare questa seconda ondata, sia sul fronte ospedaliero, sia sul fronte della medicina territoriale.

“La situazione si può definire di massima allerta, quindi seria, a Ravenna e in tutta la Romagna. – ha detto Tiziano Carradori – Questo in termini generali, se poi consideriamo la situazione in termini comparativi rispetto a ciò che sta accadendo in Regione e in Italia, stiamo ‘meno peggio’. Perché il numero di casi è più contenuto, la proporzione dei positivi asintomatici sul numero totale supera il 43%. E la nostra situazione è meno peggio anche in termini di servizi ospedalieri. Il tasso di ospedalizzazione della Romagna è 10 punti in meno rispetto al tasso medio regionale per i ricoveri non in terapia intensiva e il nostro tasso è di diversi punti inferiore anche per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva. Quindi le positività al Covid rilevate hanno avuto in Romagna un impatto minore sulle strutture ospedaliere rispetto alla media della Regione e in particolare molto minore rispetto all’Emilia centrale (Bologna, Modena, ndr). Adesso si sono stabilizzati i numeri, ma siamo arrivati fino a un picco di quasi 600 casi al giorno in tutta la Romagna, ora si nota una flessione. Anche gli accessi ai Pronto Soccorso per casi sospetti di Covid erano leggermente inferiori alla media regionale. Solo negli ultimi due giorni ci siamo avvicinati alla media, con un 17-18% di casi sospetti sul totale degli accessi.”

IL PRONTO SOCCORSO DI RAVENNA

Il Sindaco di Ravenna ha fatto presente che sul Pronto Soccorso del Santa Maria delle Croci sono emerse anche in questi giorni forti criticità.

“Il Pronto Soccorso di Ravenna resta un punto debole – ha detto Carradori – anche se tutti i Pronto Soccorso sono sottoposti a pressione per via della pandemia. Quello di Ravenna sconta però delle debolezze proprie, strutturali, logistiche ed è diventata una priorità. Io mi prendo anche le mie responsabilità visto che l’attuale Pronto Soccorso venne inaugurato nel 2012 quando ero Amministratore dell’USL di Ravenna. Abbiamo delle difficoltà logistiche nei percorsi di accesso, ma anche difficoltà di ricovero, con attesa di un posto letto anche oltre le 48 ore. Vuol dire che abbiamo un difetto di ricezione dentro l’Ospedale, anche questo è un difetto strutturale sul quale stiamo cercando di lavorare. Noi avevamo preso la strada di realizzare fabbricati esterni, ma per quelli ci vuole tempo. Da qui a gennaio, ho già dato disposizioni per intervenire sull’ex terapia intensiva e sull’ex medicina d’urgenza, affinché siano di supporto al Pronto Soccorso in attesa di realizzare quelle strutture che richiederanno due o tre anni. È evidente che l’urgenza c’è adesso.”

LA SITUAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO

“Al di là delle difficoltà logistiche, abbiamo un grave problema di carenza di personale – ha ribadito Tiziano Carradori – Io mi sono insediato a luglio e da luglio non faccio altro che cercare nuovi medici per le nostre strutture. Per quanto riguarda il personale infermieristico e ausiliario abbiamo inserito oltre 400 persone negli ultimi due mesi. Però non riusciamo a reclutare personale medico che possa stabilmente alleviare il carico di lavoro.”

Sollecitato dal Sindaco de Pascale sul turn over dei medici e sul problema di colmare nel breve periodo i buchi di organico negli ospedali, Carradori ha risposto così: “Su questo problema la mia posizione è poco ortodossa e minoritaria. Abbiamo circa 15.000 camici grigi, cioè laureati in medicina abilitati ad esercitare la professione, colleghi che possono lavorare nelle strutture private ma che non possono essere assunti a tempo indeterminato nelle strutture pubbliche perché privi di specializzazione. Siccome siamo in condizioni di necessità, dico che possiamo assumere di ruolo questi laureati e poi fare in modo che lungo il loro percorso ospedaliero prendano la specializzazione. Un percorso di cui si faccia carico economicamente l’azienda. È un modo per coprire le carenze, almeno in parte. Non sono certo che riusciremo a coprirle tutte. Mi pare comunque un modo sensato per tamponare questa situazione. Perché l’urgenza l’abbiamo adesso e la risposta non possiamo darla fra 6 anni.”

LA SITUAZIONE DEI TRACCIAMENTI E DEI TAMPONI

“Abbiamo una delle migliori Sanità Pubbliche dell’Emilia-Romagna e quindi d’Italia – ha ricordato il DG dell’ASL Romagna – che ha già sconfitto in modo eccezionale l’epidemia di Chikungunya Virus nel Ravennate nel 2007. Proprio grazie all’enorme lavoro di tracciamento della Sanità Pubblica siamo messi meno peggio di altre realtà. In tutta la Romagna stiamo tracciando in media 6-7 mila persone ogni giorno, da settembre è aumentata del 67% la dotazione di personale per il tracciamento che in precedenza era già stata aumentata. Abbiamo deciso di inserire fra le 160 e le 170 persone: sono quasi tutte già al lavoro, mancano solo alcune unità. In luglio facevamo 3 mila tamponi al giorno, oggi siamo arrivati a farne 7 mila. Venerdì della scorsa settimana siamo purtroppo andati in tilt, perché una linea di fornitura di reagenti ci è venuta meno. Per cui siamo passati dal processare 6 mila tamponi al giorno a processarne solo 2.500. Quindi i tempi si sono rallentati e non abbiamo più potuto consegnare gli esiti dei tamponi con tempestività. Abbiamo deciso di chiedere ai privati di processare 2.500 tamponi al giorno per noi. Quindi adesso abbiamo ripreso un buon ritmo. L’altro ieri avevamo un ritardo nella consegna della lettura dei tamponi ancora di 48 ore. Poi c’è il tempo necessario per contattare le persone interessate. Ma stiamo recuperando. Prima di questa crisi avevamo una delle migliori performance regionali e nel 90% dei casi l’esito arrivava prima delle 48 ore.”

Tiziano Carradori ha poi parlato dei nuovi test antigenici con esiti rapidi. Ha ricordato che ce ne sono di diversi tipi e che saranno indirizzati in particolare ad alcune situazioni e fasce di popolazione: nelle scuole, nelle Rsa, negli Ospedali e in particolare nei Pronto Soccorso. Il ricorso ai test rapidi antigenici consentirà di sgravare parte del lavoro di tracciamento con i tamponi.

LO STATO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE NON COVID

“Durante la prima fase della pandemia nell’ASL Romagna – ha detto Carradori – avevamo accumulato circa 300 mila prestazioni specialistiche non evase. Durante l’estate era stato avviato un piano di ri-programmazione delle prestazioni sospese, che aveva portato alla copertura dell’87% dei ritardi accumulati. Poi è arrivata questa nuova ondata che ha messo di nuovo in sofferenza le strutture ospedaliere. Attualmente in Romagna ci sono 13 mila pazienti in attesa di interventi chirurgici, 3 mila dei quali sono urgenti o prioritari, da fare entro 30-60 giorni. Se nella prima fase l’attività ospedaliera programmata era stata sospesa, ora questa sospensione non è ancora avvenuta e l’indicazione è che non avvenga: dobbiamo essere in grado di rispondere sia all’emergenza Covid sia alla routine specialistica. Stiamo raggiungendo un plateau con la seconda ondata della pandemia e, se la situazione non si aggraverà, puntiamo a mantenere l’attività programmata per poi cominciare a recuperare.”

SULLE VISITE DEI FAMILIARI IN OSPEDALE E NELLE RSA

Su questo punto Tiziano Carradori ha detto che bisogna affrontare l’emergenza conservando tratti di umanità e quindi andando incontro alle esigenze reali di persone sole malate o di familiari che si vedono privare della vicinanza dei propri cari. “Ho dato indicazione alle strutture – ha detto – di non impedire l’accesso ai familiari. Però ho lasciato autonomia alle singole strutture di regolare l’accesso in base alla concreta situazione che di volta in volta esse si trovano a gestire.”

RISCHIAMO DI FINIRE IN FASCIA ROSSA?

Alla nostra domanda ha risposto il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale: “Non ci sono sentori di passaggio alla fascia rossa. Ma se non vogliamo passare dall’arancione al rosso dobbiamo assumere comportamenti conseguenti: è una nostra responsabilità, ciascuno di noi deve fare la propria parte. Le misure di contenimento funzionano. Quindi non finiremo in fascia rossa se tutti assumeremo i comportamenti corretti che già conosciamo e che qualcuno purtroppo continua ancora a ignorare.”