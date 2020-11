A Lugo 555 positivi complessivi finora, 7 morti negli ultimi giorni. Un deceduto anche ad Alfonsine

Alla data di ieri 18 novembre il comune di Lugo aveva fatto registrare complessivamente 555 casi di positività al Covid dall’inizio della pandemia. Ieri sono stati segnalati 14 casi in più, fra cui 6 ospiti di una Cra. Nel suo report quotidiano il Sindaco di Lugo Davide Ranalli ha dato anche la notizia di sei decessi che hanno colpito la comunità negli ultimi giorni, oltre a quello di Vladimiro Costa, pur non fornendo i nomi delle vittime. “Nella giornata di oggi (ieri per chi legge, ndr) sono state comunicate 14 nuove positività tra cittadini di Lugo, al momento tutti asintomatici. Tra loro ci sono anche 6 ospiti della Cra San Domenico, dove proseguono senza sosta i controlli da parte sull’Ausl sia sugli ospiti che sugli operatori. Gli altri nuovi contagi sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, screening e per test privati. Questa emergenza purtroppo ci costringe a piangere altri lughesi. – scrive il Sindaco – Negli ultimi giorni sono infatti stati comunicati i decessi di sei persone, che si aggiungono alla scomparsa di Miro Costa di cui vi avevo parlato un paio di giorni fa. Ci stringiamo ancora una volta alle famiglie di chi è stato portato via da questo virus, sperando di interrompere al più presto questo drammatico aggiornamento. Come vi avevo anticipato ieri, martedì ho incontrato i sindacati per parlare di sanità e del nostro ospedale. Una preziosa occasione di confronto che potete approfondire qui https://www.ravennanotizie.it/…/lugo-sanita-e-medicina…/“. All’Umberto I di Lugo attualmente sono ricoverati 56 pazienti nel reparto Covid mentre 7 sono in terapia intensiva, nessuno in semi-intensiva.

Ad Alfonsine alla data di ieri erano 180 i casi complessivi di positività al virus registrati dall’inizio della pandemia, 4 in più nell’ultimo giorno. Il Sindaco Riccardo Graziani ha riportato la notizia di un altro decesso: “Oggi debbo, purtroppo, tornare a riferire un decesso di una persona Covid positiva e di cui ho saputo stamattina. Alla sua famiglia le condoglianze ed il cordoglio mio e dell’Amministrazione e la nostra vicinanza in questo momento di dolore. Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 130 casi: di questi, 4 attengono a cittadini alfonsinesi in relazione ai quali è stata effettuata la ricostruzione dei contatti. Cerchiamo di essere prudenti, seguiamo le disposizioni: la fase è delicata e necessita dell’apporto di ognuno.”