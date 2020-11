La Mille Miglia 2021 tradisce l’Adriatico, Ravenna e Cervia. Mingozzi: peccato, speriamo sia solo per un anno

La Mille Miglia 2021 cambia sponda. Non più quella adriatica ma quella tirrenica. Il percorso sarà in senso antiorario, rispetto alle precedenti edizioni, e cioè dal 12 al 15 maggio la corsa partirà da Brescia in direzione della costa tirrenica, poi toccherà Roma e al ritorno passerà da Bologna per terminare a Brescia. La Romagna sarà completamente tagliata fuori. Giannantonio Mingozzi, appassionato di auto d’epoca e della Mille Miglia, si rammarica di questa scelta.

“Può apparire superfluo in tempi di Covid e di pandemia preoccuparsi del passaggio della Mille Miglia – afferma Giannantonio Mingozzi – ma visto che ognuno di noi spera di ritornare a tempi migliori e condizioni di normalità, non è di alcun conforto scoprire che il percorso 2021 appena presentato taglia fuori tutta la sponda adriatica, da Ferrara a Ravenna, da Cervia a Rimini e San Marino. Con alcuni amici, appassionati e volontari del passaggio ravennate e cervese, abbiamo constatato che il percorso sarà in senso antiorario, rispetto alle precedenti edizioni, e cioè dal 12 al 15 maggio da Brescia verso la costa tirrenica, poi Roma e il ritorno verso Bologna e poi Brescia. Io spero che questa scelta valga solo per il 2021 e poi si torni al percorso precedente; alcuni anni fa Ferrara e Ravenna furono escluse, allora insieme organizzammo la Ravenna-Ferrara e ritorno, percorso Mille Miglia con auto d’epoca, che servì proprio a riportarci il passaggio della corsa l’anno successivo. Mi auguro ciò avvenga anche stavolta” conclude Mingozzi che sulla corsa ha scritto il libro “Quella Mille Miglia” ed ha partecipato a quattro edizioni recenti con a fianco tra gli altri Gianfranco Liverani, Giuliano Gamberini, Pietro Morini. Infine aggiunge: “Ne ho parlato con il vicesindaco Fusignani e spero che tra Ravenna e Cervia si concordi una linea d’azione comune, mentre con Ferrara la collaborazione è già rodata e non mancherà di farsi sentire”.

Nella foto Giannantonio Mingozzi con Giuliano Gamberini