20 Novembre, Transgender Day of Remembrance. Un video per non dimenticare le vittime e ribadire: “Le nostre vite valgono”

“Noi ci siamo e le nostre vite valgono”. È questo il claim della campagna lanciata in occasione del 20 novembre, TDoR, cioè Transgender Day of Remembrance. Per l’occasione Arcigay Rete Trans* nazionale ha realizzato un video che rivendica il diritto delle persone trans* ad essere riconosciute e tutelate e che ricorda l’importanza dell’approvazione di una legge contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, alla base di numerosissimi reati violenti, fino all’omicidio.