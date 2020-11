Educatrice di una comunità della provincia di Ravenna denuncia minorenne per violenza sessuale

Un’operatrice di un centro per minori della provincia di Ravenna ha denunciato di essere stata violentata da un giovane, di origini straniere, ospite della struttura in applicazione di una specifica misura restrittiva per i suoi precedenti con la giustizia. La vicenda è riportata da Il Resto del Carlino, in edicola oggi, venerdì 20 novembre. Stando al racconto della donna, che ieri mattina si è presentata al pronto soccorso, dove è stato avviato il protocollo per i casi di contestate violenze sessuali, con successiva denuncia ai carabinieri, il minore l’avrebbe costretta con la forza a restare di notte nella sua stanza, dove si sarebbe consumata la violenza. L’educatrice ha aggiunto di essere riuscita ad allontanarsi dalla stanza e a lanciare l’allarme solo in coincidenza della fine del suo turno di lavoro, quando il ragazzo ha aperto la porta ed è uscito un momento.

I carabinieri hanno fermato il minore, che ora si trova nel carcere minorile bolognese del Pratello in attesa di convalida dell’arresto. Dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata davanti ai magistrati bolognesi. Sono in corso gli accertamenti dell’Arma disposti dalla procura per i Minorenni di Bologna competente nel caso in questione: al momento sembra che vi siano diversi elementi a sostegno dell’accusa.Stando invece a quanto riferito dal minore agli investigatori, il rapporto sessuale ci sarebbe stato, ma in modo consenziente.