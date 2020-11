Finisce nella scarpata con l’auto a Celle di Faenza: donna in gravi condizioni trasportata al Bufalini

Nella frazione di Celle, a Faenza, in via Mercanta, una donna che scendeva da monte a valle con una Fiat Idea è finita in una scarpata per motivi che non sono stati ancora chiariti dalle autorità competenti. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i sanitari del 118 i quali hanno fatto richiesta dell’elimedica per trasportare la donna gravemente ferita all’ospedale Bufalini di Cesena. La malcapitata, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Per i primi accertamenti e rilevamenti del caso sono intervenuti i Carabinieri di Borgo Durbecco.

