Cervia. Lavori nell’impianto fognario, da lunedì 23 novembre chiude al transito un tratto di viale Milazzo

Nel corso dei lavori di rifacimento dell’impianto fognario sul viale Milazzo, gli scavi e le verifiche effettuate “a cielo aperto” hanno mostrato un posizionamento particolare delle condotte esistenti che costringe gli operatori a modificare il tracciato di posa precedentemente pianificato.

A seguito di questa particolare situazione, nonostante il programma dei lavori prevedesse il transito dei veicoli a senso unico alternato, per garantire la sicurezza alla circolazione dei veicoli e al cantiere, è necessario adottare la chiusura al transito di tutti i veicoli lungo il tratto di viale Milazzo compreso fra viale Volturno (viale Volturno è percorribile) e viale Italia ( viale Italia e viale colombo sono percorribili ) a partire dal 23 novembre per 15-20 giorni. Nel tratto di strada chiuso al traffico sarà comunque garantito l’accesso ai residenti per raggiungere le proprie abitazioni.

Il traffico verrà deviato sul percorso via Pinarella, viale De Amicis, lungomare Deledda e viceversa.

Sarà invece ammesso il traffico locale nel tratto di viale Milazzo compreso fra via Pinarella e viale Volturno. Sarà garantita la massima rapidità nello svolgimento dei lavori al fine di abbreviare quanto più possibile i tempi di chiusura. La chiusura completa al traffico è prevista per 15-20 giorni, poi il tratto diventerà a senso unico alternato fino alla fine dei lavori.