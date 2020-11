Aggiornamento delle ore 19: purtroppo il 37 enne alla guida della 500 non ce l’ha fatta ed è morto durante il trasporto in elicottero a Cesena.

Grave incidente stradale sulla Ravegnana all’altezza di Longana, alle 15.30 circa di oggi 21 novembre. Un furgone uscito da via Santuzza si è immesso in via Ravegnana verso Ravenna, quando una 500 proveniente da Forlì – sembra a grande velocità – ha preso in pieno il furgone Iveco e con una parte del muso si è infilata sotto il furgone stesso. L’uomo alla guida della 500 – 37enne – è stato trasportato a Cesena in elicottero in gravissime condizioni, mentre l’uomo del furgone – 62 anni – ha riportato ferite meno gravi (codice 1) ed è stato portato all’ospedale di Ravenna. Sul luogo dell’incidente due ambulanze, l’elicottero, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale per i rilievi del caso. Il traffico della Ravegnana è stato bloccato a lungo.