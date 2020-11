Mercato del sabato a Bagnacavallo: il ringraziamento dell’assessora Corzani ai volontari della Protezione Civile

Si è svolto questa mattina il mercato settimanale del sabato in piazza della Libertà e via Mazzini a Bagnacavallo. L’assessora alla Protezione Civile Caterina Corzani è scesa in piazza per ringraziare a nome dell’Amministrazione i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile per la collaborazione prestata. È infatti anche grazie a loro, che presidiano i varchi di accesso alle aree perimetrate, che è di nuovo possibile lo svolgimento di tutti i mercati.

Dopo la necessaria riorganizzazione dovuta alle disposizioni contenute nell’ordinanza emessa dalla Regione Emilia-Romagna il 12 novembre, ora si possono di nuovo svolgere regolarmente i mercati del giovedì a Bagnacavallo in largo De Gasperi, venerdì a Villanova e sabato a Bagnacavallo in piazza della Libertà e via Mazzini.

Tutte le aree mercatali sono adeguatamente perimetrate e i varchi di accesso, separati in entrata e uscita, sono presidiati dai volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile.

È obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

