Prestiti a domicilio della Biblioteca Trisi di Lugo: già 75 consegne in città e nelle frazioni

Si conclude la prima settimana di prestito a domicilio della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo con un bilancio molto positivo. Dall’avvio di questo servizio, lunedì 16 novembre, i nuovi prestiti sono stati 325 per un totale di 75 consegne a Lugo e nelle frazioni. Le richieste di prenotazione di libri già a prestito presso altri utenti sono state 43.

Sono inoltre stati attivati 28 prestiti intersistemici con le biblioteche dell’Unione dei Comuni: si tratta di libri che arrivano in modalità gratuita e che verranno recapitati agli utenti che ne hanno fatto richiesta. Numerosissime sono state anche le telefonate da parte dei cittadini per chiedere informazioni sul prestito, ma anche su altri servizi offerti online dalla biblioteca e dal Polo Romagnolo. Il recapito dei libri a domicilio è stato molto apprezzato dagli utenti che in diverse occasioni hanno espresso il loro compiacimento.

Dalla biblioteca ricordano che il servizio di prestito a domicilio è rivolto agli iscritti alla biblioteca (coloro che non sono iscritti possono chiedere l’iscrizione), residenti o domiciliati nel Comune di Lugo. Il servizio riguarda solo il prestito, ma non le restituzioni. La consegna all’indirizzo concordato avverrà esclusivamente da parte degli operatori della biblioteca, dotati di apposito tesserino di riconoscimento.

La richiesta di prestito può avvenire via telefono al numero 0545 38556, via mail all’indirizzo trisi@comune.lugo.ra.it o trisiragazzi@comune.lugo.ra.it, via WhatsApp al numero 339 5380983 o tramite i canali Facebook e Instagram della biblioteca.

Per la scelta del materiale bibliografico da richiedere in prestito è possibile consultare il catalogo on line: https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/.do.

Sui canali social della Biblioteca Trisi sono disponibili suggerimenti e consigli di lettura da parte dei bibliotecari, che cercheranno di far ancora più compagnia ai lettori in questo periodo di “feste insolite” con nuove sorprese. Resta sempre attiva e disponibile la piattaforma Mlol (Media Library online), dove gli iscritti a una delle biblioteche della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino possono scaricare gratuitamente ebook e consultare musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro.

Per informazioni scrivere a trisi@comune.lugo.ra.it o trisiragazzi@comune.lugo.ra.it, contattare i numeri 0545 38556 o 339 5380983 (WhatsApp).