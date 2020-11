Ravenna, messa alla Chiesa di S. Maria del Torrione per la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri

Alle ore 10,30 odierne, 21 novembre, a Ravenna, presso la Chiesa di “S. Maria del Torrione”, Don Alberto Brunelli, vicario generale dell’Arcidiocesi di Ravenna e Cervia e il parroco Paolo Pasini, nel pieno rispetto della stringente normativa sulla prevenzione del contagio da Covid-19, hanno celebrato la Messa in occasione della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, 79° anniversario della “Battaglia di Culqualber”.

L’immagine ufficiale di S. Maria “Virgo Fidelis”, nel bassorilievo in gesso dorato custodito presso la cappella del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, rappresenta un simbolo di assoluta fedeltà. La battaglia già citata fu combattuta in Etiopia tra il 6 agosto e il 21 novembre 1941 fra italiani e britannici. In quella battaglia il 1º Gruppo Mobilitato dei Carabinieri si immolò quasi al completo nella difesa del caposaldo, con tale valore che, ai pochi sopravvissuti, gli avversari tributarono l’onore delle armi. Oltre a numerose menzioni e decorazioni individuali, per il comportamento tenuto dall’intero reparto, alla bandiera dell’Arma dei Carabinieri è stata concessa una medaglia d’oro al valor militare.