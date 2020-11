E-Distribuzione (gruppo Enel) rinnova a Faenza gli impianti elettrici con il progetto E-Grid 2020

Al via a Faenza gli interventi di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, nell’ambito del Progetto E-Grid 2020 attraverso cui l’azienda elettrica sta effettuando il restyling e la digitalizzazione degli impianti elettrici territoriali con un’attenzione particolare all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale.

In questo contesto, lunedì 23 novembre, prenderanno il via alcuni lavori di potenziamento degli impianti nel centro cittadino di Faenza: entrando nel merito degli interventi, i tecnici dell’azienda elettrica eseguiranno sia il restyling della parte esterna dalla Cabina denominata “S.GIORGIO” situata in via Cesena che la ricostruzione di tutta la parte elettromeccanica interna, con l’introduzione di apparecchiature di ultima generazione che consentiranno il telecontrollo della cabina e quindi la possibilità di selezionare da remoto e in tempi rapidi i tratti di linea in caso di eventuali guasti

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 23 novembre dalle ore 13 alle ore 18.30 nelle seguenti vie (non sono riportati i civici): Via Cesarolo, Via F.lli Rosselli, Via Santa Umiltà, Via Rimini, Piazza Bologna, Via Cesena, Via Riccione, Via Cervia, Via Fornarina. I lavori proseguiranno mercoledì 2 dicembre con l’ultima interruzione programmata dalle ore 13 alle 17:30 nelle medesime vie.

Tutti i clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione, nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “Interruzione di Corrente”, è a disposizione la “Mappa delle Disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.