Lugo. Modifiche alla viabilità in via Manfredi, da lunedì 23 a sabato 28 novembre per tutto il giorno

Da lunedì 23 a sabato 28 novembre via Manfredi, a Lugo, nel tratto compreso tra piazzale Cavina e largo Calderoni, sarà chiusa al traffico tutto il giorno per consentire alcuni lavori.

La viabilità sarà così modificata:

in via Manfredi, nel tratto compreso tra piazzale Cavina e largo Calderoni ci saranno il divieto di sosta con rimozione coatta dall’intersezione con piazzale Cavina fino al civico 27 (lato destro) e il divieto di transito veicolare, eccetto residenti che potranno uscire e accedere alle proprie abitazioni, ricoverando il veicolo all’interno della proprietà privata, se disponibile, in quanto in quel tratto sarà in vigore, appunto, il divieto di sosta; nel tratto di via Manfredi compreso tra piazza Baracca e piazzale Cavina ci sarà l’istituzione del doppio senso di marcia. Inoltre, nel tratto di via Manfredi compreso tra piazza Baracca e largo Calderoni sarà possibile parcheggiare, eccetto per uno stallo sosta al civico 13 di largo Calderoni per garantire la manovra di immissione dei mezzi della ditta esecutrice dei lavori. In vicolo Savonarola e piazzale Cavina ci sarà l’obbligo di svolta a destra in via Fratelli Ferrucci o di proseguire dritto in piazzale Cavina solo per poter parcheggiare il veicolo per chi proviene da vicolo Savonarola e giunge all’intersezione con via Fratelli Ferrucci.

Il parcheggio di piazzale Cavina è utilizzabile e gli utenti per uscire dovranno poi utilizzare la via Fratelli Ferrucci.