Brisighella, un incontro online e laboratori a distanza per parlare della violenza di genere

Il progetto “In Cammino Verso i Diritti” dell’Unione della Romagna Faentina ricorda la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne con un convegno online promosso dal Comune di Brisighella. Mercoledì 25 novembre, giorno in cui in tutto il mondo si ricorda questa Giornata, la pagina Facebook del Comune di Brisighella ospiterà, in diretta alle 20.30, l’incontro dal titolo “Violenze nella coppia #perdireno”. In questa occasione rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle associazioni “SOS Donna” e “Demetra Donne in Aiuto” di Lugo si confronteranno sul contrasto alle forme di discriminazione e di violenza nei confronti di tutte le donne, specialmente in ambito domestico. Al convegno online interverranno il vicesindaco di Brisighella Marta Farolfi, che introdurrà l’evento, Antonella Oriani (presidente di “SOS Donna”) e Nadia Somma (attivista, socia fondatrice del centro antiviolenza “Demetra Donne in Aiuto” di Lugo, counselor, giornalista, curatrice di un blog sul Fatto Quotidiano). Modererà il convegno l’Assessore alla Cultura del Comune di Brisighella Gessica Spada.

Non si tratta dell’unica iniziativa a Brisighella sulla violenza di genere. Nelle scuole del territorio nei prossimi giorni sono infatti previsti anche alcuni laboratori a distanza sul tema pensati per gli studenti e proposti da “SOS Donna”. Il progetto “In Cammino Verso i Diritti” è promosso dell’Unione della Romagna Faentina con il contributo della Regione Emilia-Romagna e prosegue fino alla fine dell’anno con appuntamenti nei sei comuni della Romagna Faentina dedicati al rispetto e alla valorizzazione dei diritti umani. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.romagnafaentina.it.