Cotignola. L’USCA monitora la Casa Protetta: sono 16 gli ospiti positivi

Alla Casa protetta di Cotignola la situazione è costantemente monitorata dall’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) dell’Ausl che anche ieri si è recata in struttura per visitare tutti i pazienti positivi. A darne notizia è il sindaco Luca Piovaccari.

“A seguito di queste visite alcuni ospiti sono stati inviati in pronto soccorso per ulteriori approfondimenti specialistici. Le condizioni degli altri ospiti positivi della struttura restano al momento stabili – spiega il primo cittadino. – Nella serata di domenica un ospite negativo è stato inviato al pronto soccorso e dal tampone fatto in ingresso all’ospedale è purtroppo risultato positivo. Al momento sono quindi complessivamente 16 gli ospiti positivi”.