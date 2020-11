Lugo. Falso operatore propone sospensione pagamento Tari per 10 anni. È una truffa!

Il Comune di Lugo comunica di aver ricevuto diverse segnalazioni in merito ad una tentata truffa sul pagamento della Tari.

In particolare, un sedicente operatore sta proponendo ai cittadini una sospensione del pagamento della Tari per 10 anni a fronte del pagamento di una cospicua cifra, da effettuare immediatamente. Si tratta ovviamente di una truffa e si invita la popolazione a non dare alcuna somma a chi si presenta a casa con questa motivazione e segnalare tempestivamente l’episodio alle Forze dell’Ordine.

Il Comune ricorda che il pagamento della Tari non avviene mai direttamente a operatori che si presentano a casa.