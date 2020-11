Una cinquantina di persone hanno preso parte nel pomeriggio di ieri, domenica 22 novembre, al sit in organizzato a Lugo dal Movimento 3V, Vaccini Vogliamo Verità. I manifestanti si sono ritrovati in largo della Repubblica sotto lo slogan “Libertà di scelta”.

Il referente lughese del movimento politico nato due anni fa, Fabio Servidei, ha dato vita al sit in pacifico per affrontare diverse tematiche, non solamente quelle dei vaccini sui minori. Di fatto sono stati toccati argomenti come il 5G, l’alimentazione, lo stare all’aria aperta come prima fonte di prevenzione e si è parlato anche del terrore mediatico che quotidianamente va a disturbare il sistema energetico delle persone facendole ammalare. Mascherine non idonee al contenimento del virus ma che al contrario fanno ammalare lentamente il corpo umano, riciclando l’ anidride carbonica. Qualche accenno ad una moneta alternativa per andare in soccorso dei cittadini e degli esercizi commerciali in questo momento di difficoltà, e argomenti sul sistema energetico.

Sul sit in del Movimento 3V si era espresso il giorno prima anche il sindaco di Lugo Davide Ranalli, che senza mezzi termini l’aveva definito “un gruppo di negazionisti che verrà a raccontarci teorie balzane e fastidiose, mentre a poche centinaia di metri gli operatori sanitari saranno a lavorare per gestire questa pandemia”.