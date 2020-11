Vogliono tornare in classe e fare lezione in presenza. E’ questo l’obbiettivo degli studenti ravennati che anche questa mattina, lunedì 23 novembre, sia a Ravenna che a Lugo, hanno sfidato le temperature invernali e hanno seguito le lezioni in didattica a distanza, non a casa, ma all’esterno degli istituti superiori. Organizzati con sedie, tavoli, computer e smartphone davanti ai cancelli dell’Istituto Statale Geometri di Ravenna e del Liceo Ricci Curbastro di Lugo.

“Si avvicina il 3 dicembre ed entro questa data Priorità Alla Scuola attende di vedere un’apertura verso il mondo della scuola, sia da parte del Governo che da parte della Regione Emilia Romagna ” dichiara Gloria Ghetti del comitato Priorità alla scuola di Faenza e portavoce delle richieste di studenti e insegnanti ravennati contrari alla Dad in questa seconda ondata di pandemia.

“Non chiediamo l’apertura delle scuole al 100% – spiega – ma un segno che dimostri che in queste settimane le istituzioni hanno lavorato per riportare gli studenti in classe. Ed è fondamentale che venga risolto il problema dei trasporti, che devono essere potenziati”.

“I ragazzi hanno bisogno di tornare a scuola, in classe. È un loro diritto – sottolineano da Priorità alla Scuola -. Gli studenti lo chiedono attraverso questa protesta pacifica, modalità che proseguirà anche nei prossimi giorni, sia in provincia che a livello nazionale”.

Secondo la Ghetti è importante guardare a come l’emergenza scuola è stata gestita all’esterno: “Negli altri Paesi si è deciso di non chiudere tutte le scuole, ma solamente quelle dove si erano verificati dei casi di positività, e solamente per il tempo necessario per superare il periodo di quarantena”.