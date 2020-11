Riolo Terme, nuovi casi di positività al Covid: si tratta di due minori asintomatici

Il sindaco di Riolo Terme Alfonso Nicolardi nel consueto aggiornamento pubblicato su Facebook relativo alla situazione Covid nel Comune, ieri, 22 novembre, informa che si sono registrati due nuovi casi di positività al virus di persone residenti a Riolo Terme. Si tratta di due minori asintomatici, casi emersi in seguito all’esecuzione dei tamponi alle 3 classi di scuola media, poste in didattica a distanza.

“L’Ausl ha posto questi 2 nuovi positivi asintomatici in isolamento domiciliare – aggiunge il sindaco su Facebook – ed ha avviato tutte le procedure di tracciamento dei contatti, utili a circoscrivere il più possibile la diffusione del virus. Non essendo ancora disponibile un quadro definitivo dei risultati ai test, tutte e 3 le classi della scuola media proseguiranno domani con la didattica a distanza”.

Dall’inizio della pandemia, il Comune di Riolo Terme conta: 22 guarigioni, 1 decesso e 48 casi attivi di residenti riolesi positivi al Covid-19. Sono inoltre 40 le persone riolesi in isolamento precauzionale.