Incidente frontale tra due autovetture in Via Cerba, all’altezza di Via Argini, nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 novembre, a poca distanza da Via dello Zuccherificio, nelle campagne di Borgo Masotti.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dei sinistro, ma non si esclude che l’incidente sia stato innescato da una mancata precedenza.

Gravi le condizioni di uno dei due automobilisti, un 60enne alla guida di una Fiat Punto, che in seguito all’urto è finito con la vettura fuori strada.

L’uomo, dopo essere stato soccorso dal personale del 118, è stato trasferito in elimedica al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Meno preoccupanti le condizioni del secondo automobilista.

Sul posto, oltre al 118 sono intervenuto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

Foto 3 di 4