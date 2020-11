A Russi inaugurata la panchina rossa contro la violenza sulle donne

É stata svelata oggi, martedì 24 novembre, nel giardino della Casa della salute, una panchina rossa posta in occasione della Giornata mondiale dell’eliminazione della violenza contro le donne, e fortemente voluta dall’amministrazione comunale. All’inaugurazione non aperta al pubblico per rispettare le disposizioni sanitarie in materia di Coronavirus, hanno preso parte il vice sindaco Anna Grazia Bagnoli, l’assessore alle pari opportunità Jacta Gori, l’operatrice di Linea Rosa Gabriella Provinzano e Vanessa Zanelli, illustratrice ed esperta di comunicazione di genere, che ha decorato la panchina. L’inaugurazione ufficiale avverrà non appena la situazione sanitaria lo permetterà.