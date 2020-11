Aggiornamento sui casi covid alle medie Pascoli di Riolo Terme: due classi restano in quarantena

Aggiornando la situazione sulle positività riscontrate a scuola, il sindaco di Riolo Terme, Alfonso Nicolardi, fa sapere che delle 3 classi della media Pascoli poste in didattica a distanza dal 16 novembre per tre studenti trovati positivi, una, la 3^ C, ha ripreso da oggi le lezioni in presenza, mentre le altre due, la 1^ e la 2^ A, dove si sono verificati i casi, restano in DaD fino al compimento dei 14 giorni dall’ultimo giorno in presenza.

“L’Ausl definirà solo al termine dell’indagine epidemiologica, le modalità necessarie per il rientro in classe”, ha sottolineato il sindaco.