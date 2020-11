In attesa che il Governo indichi le linee guida da seguire in occasione del Natale 2020, Ravenna si prepara a “festeggiare” in maniera sobria le festività di dicembre. Quest’oggi, martedì 24 novembre, ad un mese esatto di distanza dalla Vigilia di Natale, è stato montato in Piazza del Popolo il grande albero di Natale, che tradizionalmente accende il clima natalizio nel centro storico.

L’inaugurazione è fissata per il prossimo fine settimana, sabato 28 novembre, con l’accensione delle luminarie da parte del sindaco de Pascale. L’albero, come in passato è stato donato dal Comune di Andalo, in Trentino. Quest’anno, vista la fase di crisi economica dovuta al Coronavirus, l’illuminazione e le decorazioni sono a carico dell’amministrazione comunale e delle associazioni di categoria dei commercianti del centro storico.

Foto 3 di 3





A differenza degli anni passati, la piazza non sarà caratterizzata anche dalla presenza dei Capanni del Natale, vietati dalle misure anti assembramento.