Casi Covid alla scuola dell’infanzia di Massa Lombarda: chiusa sezione Verde. Negativi i tamponi alla casa protetta Geminiani

Il sindaco di Massa Lombarda, Daniele Bassi, rende noto che l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha disposto la chiusura della sezione Verde della Scuola per l’infanzia Pueris Sacrum di Massa Lombarda fino al 4 dicembre prossimo, in seguito al riscontro di un caso positivo al corona virus.

“Sono già stati programmati per mercoledì 25 novembre i tamponi per i bimbi interessati e per il personale. Non tutti i bimbi della sezione saranno sottoposti a tampone in quanto non sono entrati tutti in contatto con il caso positivo, poiché assenti per altre ragioni. La chiusura del servizio è stata disposta in attesa del completamento dell’iter diagnostico e del sopralluogo dei locali scolastici da parte dell’Unità Operativa di Pediatria di comunità”, spiega Bassi, che aggiunge che “per le altre sezioni è garantito il regolare funzionamento dei servizi. Ausl, Amministrazione comunale e Unione stanno collaborando attivamente per monitorare la situazione e naturalmente non appena si avrà l’esito dei tamponi eseguiti ne sarà data comunicazione”.

Per quanto riguarda invece personale ed ospiti della Casa Protetta Geminiani, il sindaco a precisato che “sono tutti negativi gli esiti degli oltre 90 tamponi effettuati sabato scorso”.