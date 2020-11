Celebrazione in memoria dei 13 lavoratori morti nell’incidente dell’elicottero caduto nel 1990

Ricorre domani, mercoledi 25 novembre il 30° anniversario del tragico incidente dell’elicottero a Marina di Ravenna, in cui persero la vita 13 lavoratori.

A causa della pandemia in corso e delle necessarie misure di contenimento del contagio non sarà possibile svolgere la cerimonia pubblica di tributo ai caduti, presso il monumento eretto in loro memoria, prospiciente alla Scuola Materna “Ottolenghi” in Via Trieste, angolo Via iv Novembre, a Marina di Ravenna.

Quel tragico giorno del 1990 persero la vita:

Claudio Beltrami

Giovanni Melfi

Simone Ratti

Giancarlo Semenzato

Giancarlo Baroncelli

Antonio Graziani

Domenico Montigelli

Idilio Nonnato

Angelo Aprea

Stanislao Serpe

Nicola Pelusio (Comandante dell’elicottero)

Giuseppe Paolillo (Copilota)

Alberto Bellinelli (Tecnico dell’elicottero)