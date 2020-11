Coccole e cura per gli anziani della CRA di Casola Valsenio: i gestori mandano lettera ai famigliari per rassicurarli

I gestori della CRA di Casola Valsenio (la coo. sociale Zerocento di Faenza), insieme al sindaco della cittadina sulle colline faentine, Giorgio Sagrini, hanno inviato nei giorni scorsi una lettera a tutti i famigliari degli ospiti residenti per rassicurarli sulle condizioni degli anziani ospiti e rendere conto di tutto il lavoro di cura e dell’attenzione costante infusa dal personale della struttura per garantire il massimo livello di sicurezza e assistenza.

Durante il primo periodo di chiusura alle visite, in primavera, sono state realizzate attività in più per colmare l’assenza dei famigliari: “Poi, con la riapertura di giugno – si legge nella missiva, pubblicata dal sindaco Sagrini nella sua pagina fb – abbiamo riacquistato una parvenza di normalità e forse ingenuamente, abbiamo pensato che si potesse continuare a mantenere piccole relazioni con i famigliari. Così non è e non sarà per molto tempo ancora”.

Riferendosi poi ad allarmanti articoli sulla stampa nazionale circa la carenza di cure in assenza di osservazione da parte dei congiunti, verificatesi in diverse strutture su tutto il territorio nazionale, dalla Cra di Casola Valsenio ci tengono a precisare: “Noi possiamo assicurarvi che tutto questo non accade. Gli ospiti vengono alzati, imboccati, le cure igieniche vengono svolte con cura e attenzione, il servizio di parrucchiera/barbiere non si è mai interrotto, ma anzi svolto con regolarità con amore e in sicurezza. Da poco abbiamo introdotto a mò di coccola il massaggio rilassante alle mani con olio essenziale alla lavanda. È una piccola cosa suggerita dalla fisioterapista, che pratichiamo una volta alla settimana, molto gradita dagli ospiti”.

“Tutto questo – chiude la lettera – comporta uno sforzo organizzativo importante e può essere che qualcosa ci sfugga, di questo ci scusiamo e chiediamo ai famigliari di segnalarci eventuali nostre mancanze; in un periodo così impegnativo e carico di tensioni e responsabilità, ogni suggerimento porta un valore aggiuntivo importante”.