Coronavirus a Ravenna: 173 casi, 110 con sintomi. Purtroppo giornata nera con 11 decessi segnalati: 7 uomini e 5 donne

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 24 NOVEMBRE

Nel territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 173 casi. La specifica locale non è ancora arrivata, non appena arriverà aggiorneremo i dati del Ravennate. Questi dati si riferiscono a ieri.

2.580 nel comune di Ravenna (+ 88)

1.223 Faenza (+ 42)

622 Lugo (+ 14)

425 Cervia (+ 15)

232 Bagnacavallo (+ 10)

200 Alfonsine (+ 3)

197 Russi (+ 1)

175 Castel Bolognese (+ 4)

139 Cotignola (+ 4)

126 Massa Lombarda (+ 2)

122 Brisighella (+ 5)

101 Conselice (+ 2)

94 Fusignano (+ 2)

75 Solarolo (+ 5)

71 Riolo Terme

58 Sant’Agata sul Santerno (+ 3)

32 Bagnara (+ 1)

16 Casola Valsenio

264 residenti fuori provincia di Ravenna (+ 3)

Finora nel mese di novembre si sono registrati 3.924 casi di positività. In tutti i mesi precedenti se ne erano registrati complessivamente circa 3.000.

LA SITUAZIONE A RAVENNA DOMANI CON IL SINDACO MICHELE DE PASCALE E LA DOTTORESSA RAFFAELLA ANGELINI

Continuano le conversazioni del mercoledì alle 13 in diretta streaming tra il sindaco Michele de Pascale e i professionisti e le professioniste del mondo della sanità, per fare il punto sull’emergenza sanitaria nel nostro territorio. Domani 25 novembre l’appuntamento è con la dottoressa Raffaella Angelini, direttrice della Sanità pubblica di Ausl Romagna. La diretta streaming sarà visibile sulla pagina facebook del sindaco, del Comune di Ravenna e della Provincia di Ravenna, e sul canale youtube “Michele de Pascale sindaco”.

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 24 NOVEMBRE

In Emilia-Romagna si sono registrati oggi 2.501 nuovi casi di positività, con oltre 19.600 tamponi con una media di 12,7 tamponi positivi ogni 100, una media molto al di sotto di quella registrata ieri (i casi positivi ieri erano 2.347, con 11.500 tamponi e con un rapporto di 20,4 tamponi positivi ogni 100). Dei nuovi positivi, sono 1.114 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei positivi di oggi è 45,3 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati finora 110.571 casi di positività.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi ad oggi sono 71.344 (+ 1.967 sul giorno precedente).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Ad oggi sono 68.378 (+ 1.987 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti in terapia intensiva sono 243 in tutto il territorio regionale (- 5), e sono così distribuiti: 12 a Piacenza (-1 rispetto a ), 12 a Parma (-1 rispetto a ), 30 a Reggio Emilia (numero invariato da ), 64 a Modena (invariato), 57 a Bologna (-1), 5 a Imola (+1), 18 a Ferrara (-1), 12 a Ravenna (-3), 6 a Forlì (dato invariato), 1 a Cesena (invariato) e 26 a Rimini (+1).

LE PERSONE RICOVERATE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid attualmente sono 2.723 (- 15). Per la prima volta da molti giorni questo dato è in segno negativo.

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite dall’inizio della pandemia salgono a 33.788 (+ 479).

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 55 nuovi decessi: 12 in provincia di Modena (due uomini di 77 e 97 anni, oltre a un minorenne con importanti pluripatologie associate; 9 donne rispettivamente di 71, 82, 86 anni, due di 89, e le rimanenti di 90, 94, 95 e 100 anni), 11 in quella di Ravenna (7 uomini di 73, 76, 79 anni, due di 86, uno di 87 e uno di 89 anni; 4 donne di 76, 80, 87 e 93 anni), 8 in quella di Reggio Emilia (3 uomini, di 86, 88 e 91anni, e 5 donne di 79, 86, 90, 91 e 100 anni); 8 in provincia di Piacenza (4 uomini rispettivamente di 69, 72, 82 e 89 anni, e 4 donne di 67, 81, 88 e 99 anni); 6 in quella di Rimini (2 uomini di 81 e 91 anni e4 donne, una di 75, due di 93 anni, e una di 95 anni), 3 in quella di Bologna (tutti uomini, rispettivamente di 92, 96, 97 anni), 3 in quella di Ferrara(due uomini di 65 e 83 anni, e una donna di 81), 2 in quella di Parma (entrambi uomini di 79 e 85 anni), 2 a Forlì-Cesena(un uomo di 94 e una donna di 69 anni, entrambi a Cesena). Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 5.439.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

24.529 a Bologna e Imola (+ 340, di cui 164 sintomatici)

(+ 340, di cui 164 sintomatici) 20.178 a Modena (+ 547, di cui 324 sintomatici)

(+ 547, di cui 324 sintomatici) 16.077 a Reggio Emilia (+ 360, di cui 247 sintomatici)

(+ 360, di cui 247 sintomatici) 11.610 a Piacenza (+ 263, di cui 92 sintomatici)

(+ 263, di cui 92 sintomatici) 9.470 a Parma (+ 239, di cui 167 sintomatici)

(+ 239, di cui 167 sintomatici) 8.867 a Rimini (+ 214, di cui 117 sintomatici)

(+ 214, di cui 117 sintomatici) 6.925 a Ravenna (+ 173, di cui 110 sintomatici)

(+ 173, di cui 110 sintomatici) 5.364 a Ferrara (+ 169, di cui 22 sintomatici)

(+ 169, di cui 22 sintomatici) 4.116 a Forlì (+ 116, di cui 83 sintomatici)

(+ 116, di cui 83 sintomatici) 3.435 a Cesena (+ 80, di cui 61 sintomatici)

ALCUNE TABELLE REGIONALI