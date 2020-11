Ravenna, cento giorni di stop all’allevamento di visoni di San Marco. L’ordinanza del Ministro Speranza

Ieri lunedì 23 novembre il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che stabilisce la sospensione delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano fino alla fine del mese di febbraio 2021. Fra questi allevamenti, pochi in Italia, che ora andranno in “letargo forzato” per circa 100 giorni c’è anche l’allevamento di San Marco del signor Maurizio Zoffoli. Tra gli animali, allevati per la pelliccia, si è sviluppata una mutazione del coronavirus, accertata in diversi paesi europei e già trasmessa ad alcune persone. Il Ministero della Salute specifica che «pur essendo il numero degli allevamenti in Italia molto ridotto rispetto ad altri paesi europei si è valutato di seguire il principio della massima precauzione in osservanza del parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità». In caso di sospetto di infezione l’ordinanza prevede che le autorità sanitarie dispongano «il sequestro dell’allevamento, il blocco della movimentazione di animali, liquami, veicoli, attrezzature e l’avvio di una indagine epidemiologica». In caso di conferma del contagio, i visoni dell’allevamento dovranno essere abbattuti.