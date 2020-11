Coronavirus a Ravenna: 180 casi con 2.363 tamponi. 19 ricoverati. 113 guariti. Purtroppo altri 3 decessi segnalati

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 25 NOVEMBRE

Nel territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 180 casi: si tratta di 90 maschi e 90 femmine; 119 asintomatici e 61 con sintomi; 161 in isolamento domiciliare e 19 ricoverati. Nel dettaglio: 104 da contact tracing; 34 per sintomi; 23 per test privati, 19 per test di ospedalizzazione. Sono stati 2.363 i tamponi effettuati (la media è di 7,6 pamponi positivi ogni 100, inferiore a ieri). Oggi la Regione ha comunicato 3 decessi: si tratta di 2 uomini di 70 e 84 anni e di 1 donna di 79 anni. Si registrano 113 guarigioni complete. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono dunque 7.105. Rispetto alla distribuzione sul territorio la suddivisione risulta essere la seguente:

2.738 nel comune di Ravenna (+ 79)

1.275 Faenza (+ 26)

655 Lugo (+ 14)

440 Cervia (+ 4)

246 Bagnacavallo (+ 8)

203 Alfonsine (+ 3)

201 Russi (+ 1)

186 Castel Bolognese (+ 3)

149 Cotignola (+ 5)

145 Massa Lombarda (+ 15)

127 Brisighella (+ 4)

107 Conselice (+ 4)

99 Fusignano (+ 3)

77 Solarolo (+ 2)

74 Riolo Terme (+ 1)

61 Sant’Agata sul Santerno

32 Bagnara

17 Casola Valsenio (+ 1)

273 residenti fuori provincia di Ravenna (+ 8)

Finora nel mese di novembre si sono registrati 4.104 casi di positività. In tutti i mesi precedenti se ne erano registrati complessivamente circa 3.000.

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 25 NOVEMBRE

In Emilia-Romagna si sono registrati oggi 2.130 nuovi casi di positività, con quasi 18.500 tamponi con una media di 11,5 tamponi positivi ogni 100, una media al di sotto di quella registrata ieri (i casi positivi ieri erano 2.501, con 19.600 tamponi e con un rapporto di 12,7 tamponi positivi ogni 100). Dei nuovi positivi, sono 1.110 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei positivi di oggi è 45,7 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati finora 112.700 casi di positività.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi ad oggi sono 72.526 (+ 1.183 sul giorno precedente): è il numero più basso da molti giorni a questa parte.

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Ad oggi sono 69.514 (+ 1.137 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti in terapia intensiva sono 249 in tutto il territorio regionale (+ 6), e sono così distribuiti: 12 a Piacenza (dato invariato rispetto a ), 12 a Parma (invariato), 32 a Reggio Emilia (+2), 63 a Modena (-1), 57 a Bologna (invariato), 6 a Imola (+1), 20 a Ferrara (+2), 14 a Ravenna (+2), 4 a Forlì (-2), 1 a Cesena (invariato) e 28 a Rimini (+2).

LE PERSONE RICOVERATE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid attualmente sono 2.763 (+ 40).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite dall’inizio della pandemia salgono a 34.681 (+ 893): è il numero più alto da molti giorni a questa parte.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 54 nuovi decessi: 3 in provincia di Piacenza (un uomo di 83 anni e due donne, di 79 e 90 anni), uno nel parmense (un uomo di 96 anni), 13 a Modena (6 donne – 1 di 76 anni, 2 di 85 anni, 1 di 88, 1 di 90 anni e 1 di 94 anni – e 7 uomini, rispettivamente di 62, 64, 72, 82, 83, 84, 88 anni), 25 in quella di Bologna (7 donne – rispettivamente di 75, 92, 93, 94, 96, 97, 100 anni – e 18 uomini, rispettivamente di 61, 63, 71, 73, 77, 80, 83 anni; 3 di 84 anni; 1 di 86, 87, 88, 90, 91, 93, 96, 98 anni), dove si è verificato anche il decesso di una donna di 98 anni residente in Sicilia. Due decessi sono nel ferrarese (un uomo di 70 anni e una donna di 77), 3 nel ravennate (una donna di 79 anni e due uomini di 70 e 84 anni); 6 in provincia di Rimini (rispettivamente 2 donne di 78 e 85 anni, 4 uomini di 78, 80, 87 e 97 anni). Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 5.493.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

24.962 a Bologna e Imola (+ 434, di cui 152 sintomatici)

(+ 434, di cui 152 sintomatici) 20.428 a Modena (+ 250, di cui 158 sintomatici)

(+ 250, di cui 158 sintomatici) 16.296 a Reggio Emilia (+ 219, di cui 149 sintomatici)

(+ 219, di cui 149 sintomatici) 11.832 a Piacenza (+ 222, di cui 51 sintomatici)

(+ 222, di cui 51 sintomatici) 9.671 a Parma (+ 201, di cui 149 sintomatici)

(+ 201, di cui 149 sintomatici) 9.139 a Rimini (+ 272, di cui 124 sintomatici)

(+ 272, di cui 124 sintomatici) 7.105 a Ravenna (+ 180, di cui 61 sintomatici)

(+ 180, di cui 61 sintomatici) 5.527 a Ferrara (+ 163, di cui 28 sintomatici)

(+ 163, di cui 28 sintomatici) 4.199 a Forlì (+ 83, di cui 66 sintomatici)

(+ 83, di cui 66 sintomatici) 3.541 a Cesena (+ 106, di cui 82 sintomatici)

