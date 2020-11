Tornano presto a scuola i bimbi del nido di Lavezzola dove si era verificato un caso: tutti i tamponi negativi

Dal fronte Covid non arrivano solo brutte notizie: la sindaca di Conselice, Paola Pula, informa che tutti i tamponi effettuati ai bambini e al personale della sezione Luna del Nido E. Landi di Lavezzola hanno dato esito negativo. I bambini erano stati sottoposti a controllo lo scorso sabato 21 novembre, dopo che un compagno di classe era risultato positivo al tampone.

Poiché le relazioni in una classe di asilo nido, dove ci sono bambini sotto i 3 anni che, in virtù dell’età, non indossano mascherine, sono molto strette, l’Ausl aveva considerato tutti “contatti stretti”, sottoponendo bimbi, maestre e “dade” al tampone e mettendo la classe in quarantena. Visto l’esito negativo del test, i bambini potranno rientrare tutti a scuola a partire da lunedì 30 novembre.