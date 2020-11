A Bagnacavallo omaggio alla panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere

Sono numerose le iniziative organizzate nel comune di Bagnacavallo dall’assessorato alle Pari opportunità in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Nella mattinata di mercoledì 25 novembre il sindaco Eleonora Proni ha partecipato presso il Centro civico di Rossetta all’omaggio alla panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere, assieme al sindaco di Fusignano Nicola Pasi, mentre in serata è stata illuminata di rosso la statua Fanciulla con le trecce di Venanzo Crocetti, ai piedi della Torre civica di Bagnacavallo.

Nel pomeriggio inoltre, è stata presentata presso il portico del Palazzo Comunale una panchina rossa donata da Demetra donne in aiuto, Spi-Cgil e Anpi. Assieme ai rappresentanti delle associazioni ha partecipato l’assessore alle Pari opportunità Ada Sangiorgi. Era presente anche il presidente della Fulgur Pallavolo Bagnacavallo Alberto Longanesi, che ha appeso dietro la panchina un poster con le immagini delle atlete tratta da un video contro la violenza sulle donne che le vede protagoniste. Progettata dall’architetto Marzia Marascio e realizzata da Paolo Leonardi, la panchina troverà poi collocazione definitiva nel cortile interno di Palazzo Vecchio.

Il progetto non termina qui però: le associazioni promotrici intendono ora coinvolgere le altre associazioni del territorio per elaborare idee e costruire manufatti da apporre sulla panchina affinché essa acquisisca sempre maggior significato nella lotta contro la violenza sulle donne. Le iniziative promosse dall’assessorato si concluderanno sabato 28 novembre alle 14.30 presso il Centro civico di Glorie e alle 15.30 in piazza Tre Martiri a Villanova con gli ultimi due omaggi alla panchine rosse, a cura dei rispettivi Consigli di Zona. Tutti gli eventi si svolgono senza la presenza di pubblico in ottemperanza alle normative anti Covid-19.