A Cervia muore di Covid una donna di 79 anni, i casi attivi attualmente sono 288

A Cervia è stato segnalato ieri un nuovo decesso. Si tratta di una donna di 79 anni. Lo ha riferito nel suo report il Sindaco Massimo Medri. Quattro i positivi registrati ieri di cui uno ricoverato all’Ospedale di Ravenna. “Purtroppo oggi siamo stati avvertiti dall’AUSL del decesso di una nostra concittadina. Si tratta di una donna di 79 anni. Ci tenevo, anche se non conosco personalmente la famiglia, di porre le mie più sentite condoglianze alla famiglia. – ha scritto su Facebook Medri – Oggi in Provincia di Ravenna, secondo i dati forniti da AUSL, si sono verificate 180 nuove positività; la maggioranza dei casi si trova in isolamento domiciliare, mentre sono 19 i ricoveri presso le strutture ospedaliere. Sono invece 3 i decessi accertati, ricompresi in una fascia d’età tra i 70 e gli 84 anni. Per quanto riguarda la nostra Città, registriamo 4 nuovi casi di positività accertate. Tre di questi si trovano in isolamento fiduciario presso la propria abitazione, solo uno ha necessitato del ricovero presso l’Ospedale di Ravenna. Salgono a 425 i positivi da inizio emergenza (la Regione ne segnala 440, ndr), mentre , i casi attivi sono attualmente 288. Nessun focolaio è stato riscontrato. Si segnala, inoltre, 1 nuova guarigione, il numero dei guariti totali sale così a 131.”