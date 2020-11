A Lugo 14 positivi in più e altri 2 decessi segnalati nell’ultimo giorno, anche 9 guariti

“Per questa giornata (ieri 25 novembre, ndr) sono 14 le nuove positività al Covid-19 emerse nel nostro territorio, sei con sintomi e otto asintomatici. Sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing e screening, a seguito di sintomi o di tamponi effettuati privatamente. Per fortuna continua anche a salire il dato dei guariti: nella giornata di oggi me ne sono stati comunicati ben 9 in più. Purtroppo ieri sono stati comunicati altri due decessi di cittadini lughesi. Un pensiero e un abbraccio alle loro famiglie, a cui ci stringiamo in questo momento di dolore.” Così il Sindaco di Lugo Davide Ranalli sulla sua pagina Facebook. Attualmente all’Ospedale Umberto I di Lugo sono ricoverati 70 pazienti ammalati di Covid: 61 nel reparto Covid e 9 in terapia intensiva.