Cade dalla bici a San Severo di Cotignola: 77enne cicloamatore ricoverato al Bufalini di Cesena

Stava facendo un giro a bordo della sua bici da cicloamatore quando, per cause ancora ignote, forse un malore, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato violentemente al suolo. Disavventura questa mattina poco prima delle 11 per un 77enne che si trovava a passare per via Barbiana, proprio di fronte all’abitazione di una donna con esperienza in campo sanitario, che è riuscita ad intervenire tempestivamente, soccorrendolo e chiamando l’ambulanza.

I sanitari di Romagna Soccorso sono poi arrivati con ambulanza ed elicottero, col quale hanno disposto il trasporto dell’uomo all’ospedale Bufalini di Cesena in codice 3 di massima gravità.

Per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale della Bassa Romagna.