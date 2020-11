Faenza: entra nel vivo l’atmosfera natalizia, sabato 28 novembre si accenderanno le luminarie

Il Consorzio Faenza C’entro prepara l’atmosfera delle feste e con luminarie, allestimenti, iniziative e opportunità per lo shopping riscalderà il Natale per accogliere tutti coloro che sceglieranno di visitare il centro storico. Sabato 28 novembre, saranno accese dalle 17 le luminarie nelle piazze e nei corsi del centro storico. Piazza del Popolo si presenterà con un nuovo progetto fatto di pianeti e stelle cadenti per poter “esprimere desideri” in questo anno così difficile a causa dell’emergenza. Nel rispetto delle tradizioni, torna anche l’albero di Natale, quest’anno illuminato grazie a Caviro Extra, che è stato posizionato in piazza della Libertà, di fianco al Duomo. L’abete proviene dalla Toscana, da un’area in cui era stato programmato l’abbattimento. L’illuminazione dell’albero di Natale segnerà così l’accensione dell’atmosfera natalizia, dando simbolicamente il via alle festività e alle iniziative previste.

Confermata, nonostante le incertezze del periodo, anche la Posta degli elfi. In piazza della Libertà, ai piedi del grande albero, gli elfi accoglieranno nella loro magica casetta di legno i bambini che vorranno dedicare un disegno, un pensiero o richiedere il loro regalo a Babbo Natale. Inoltre, sarà possibile imbucare la propria letterina a Babbo Natale nell’apposita cassetta. La Posta degli elfi, normative permettendo, sarà aperta fino alla vigilia di Natale nei fine settimana e festività di dicembre (esattamente nelle giornate 5; 6; 8; 11; 12; 13; 18; 19; 20 e 24 dicembre) dalle 16 alle 19.

Dall’8 dicembre al 3 gennaio diverse attività commerciali del centro storico allestiranno le loro vetrine declinando il Natale e le sue tradizioni e accogliendolo con atmosfere e allestimenti dedicati. I passanti potranno divertirsi a curiosare tra le attività commerciali e avranno modo di votare la loro vetrina preferita sulla pagina Instagram del Consorzio Faenza C’entro.

Grazie alla rinnovata collaborazione con Caviro, fino al 31 dicembre, a fronte di un acquisto minimo di 20 euro con scontrino unico nei negozi del Consorzio, i clienti potranno ricevere una cartolina valida per il ritiro gratuito di una bottiglia di vino e, in esclusiva per questo 2020, di un liquido detergente igienizzante mani da ritirare presso la Caviroteca, in via Convertite 12 a Faenza, entro il 28 febbraio 2021. La cartolina contiene, inoltre, la Caviroteca Card, valida fino al 30 novembre 2021 che dà diritto ad uno sconto del 20% sull’acquisto di altri vini in Caviroteca.

Dal 2 dicembre fino al 7 gennaio saranno allestiti i “Giardini a Natale”. Il titolo della manifestazione di quest’anno sarà “Giardini in gioco”. Il progetto si ispira al “gioco dell’oca” e prevede la realizzazione, lungo i corsi del centro città, di un percorso ludico composto da diverse postazioni allestite con alcuni giochi per bambini e ragazzi, il tutto arredato con piante. Lo scopo è trasformare gli ambienti del centro città (corso Saffi, corso Mazzini e piazza Nenni) in un regno delle fiabe, dove tutti possano trovare gioia e riscoprire i giochi di una volta. Oscar Dominguez, direttore creativo della manifestazione, si occuperà anche dell’allestimento in piazza Nenni. Il programma completo è disponibile sulla pagina Facebook di Faenza Giardini a Natale.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio e in tutte le domeniche di gennaio presso il Convento di San Francesco (piazza San Francesco 14) sarà allestito il tradizionale presepe meccanico di San Francesco. I fratelli Mauro e Roberto Gorini, quest’ultimo anche autore del presepe, firmano inoltre quest’anno, in collaborazione con il Consorzio Faenza C’entro, un’installazione luminosa che sarà inaugurata martedì 8 dicembre, fatta di alberi di Natale, luci a tempo di musica, personaggi animati meccanicamente, atmosfere e poesia. Il tutto potrà essere azionato spingendo un pulsante per donare anche ai bambini, così provati durante questa situazione anomala, un momento giocoso e colorato.

Con la Faenza Shopping Card, la carta fedeltà da utilizzare tra i negozi aderenti al progetto, a ogni acquisto il cliente accumulerà sul suo borsellino elettronico un credito che potrà essere utilizzato come sconto sugli acquisti successivi. La Card è disponibile presso gli esercenti aderenti oppure è possibile scaricare “Faenza Shopping Card” nell’app store per dispositivi Android e iOS. Novità anche per le idee regalo grazie alla gift card da caricare sulla Faenza Shopping Card, che permette a chi la riceverà di scegliere tra una vasta gamma di prodotti nei negozi del centro aderenti. Chi è interessato alla gift card può rivolgersi al Consorzio Faenza C’entro al numero 0546 061945, alla mail info@faenzacentro.it o sulla pagina Facebook del Consorzio.

Le iniziative sono organizzate dal Consorzio Faenza C’entro, con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale, con il contributo della Banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e della Camera di Commercio di Ravenna, con la collaborazione della cabina di regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna. Tutti i dettagli del programma sono disponibili sul sito www.faenzacentro.it, oppure sulla pagina Facebook “Faenza C’entro”. Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria del Consorzio al numero 0546 061945, email info@faenzacentro.it.