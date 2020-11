Massimo Isola (Sindaco Faenza): l’indice Rt di contagiosità del virus è tornato sotto l’1, situazione sotto controllo

Il Covid continua a circolare in maniera importante nel Faentino e in provincia di Ravenna ma c’è un segnale positivo: dopo settimane di continua salita si registra finalmente un rallentamento. Negli ultimi sette giorni a Faenza ci sono stati 181 nuovi positivi, circa 70 in meno rispetto alla settimana precedente.⁣⁣ L’informazione è contenuta nel report quotidiano del Sindaco di Faenza Massimo Isola che continua: “Anche l’Ausl conferma questa tendenza. Nelle riunioni tecniche è stato verificato che tra la fine di ottobre e inizio novembre a Faenza c’è stata effettivamente un’impennata di nuovi positivi che ha portato l’indice Rt di contagiosità del virus – uno dei parametri in base al quale viene calcolata la capacità dell’epidemia di espandersi – oltre al valore 2, per poi calare progressivamente e tornare in questi giorni sotto al valore 1, considerata la soglia di guardia. ⁣⁣Tendenze a valori in linea con il resto della Romagna, con scostamenti nella norma per fortuna migliori rispetto ai dati di altre realtà lungo la via Emilia, soprattutto di parte emiliana. La situazione è perciò da considerarsi sostanzialmente sotto controllo.⁣⁣”

⁣⁣

“Il totale dei positivi diagnosticati a Faenza dall’inizio della pandemia è di 1.275 (+ 26 il dato odierno, vale a dire quello di ieri 25 novembre) sui 7.105 del territorio provinciale. I decessi crescono a 24 (a Faenza, ndr), uno in più rispetto alla settimana scorsa su 167 totali, sempre in riferimento alla provincia. Quasi 900 i casi attivi derivanti da catene di contagi; nessun focolaio.⁣⁣ – continua Isola – In provincia si è ormai superata la soglia dei duemila tamponi giornalieri, 2.363 quelli eseguiti ieri, 1.954 il giorno precedente, ben 35.586 il totale dei prelievi nasofaringei dell’ausl Romagna nella settimana scorsa. Sono dati che raccontano, meglio di altri, la pressione notevole sul sistema sanitario, giorno dopo giorno, a partire dalla presa in carico dei nuovi contagiati, dall’individuazione dei contatti significativi, senza contare il surplus di lavoro negli ospedali. Perché è bene non dimenticarlo, il covid non ha fatto sparire le altre patologie e le necessità di cura e assistenza, ospedaliera e domiciliare.⁣⁣”

⁣⁣

“Sul tema scuola non mi soffermo molto questa sera. Come ben sanno le tante famiglie coinvolte, in questi giorni sono aumentati i casi di intere classi di elementari e medie della città e del forese costrette a casa, in via precauzionale, causa l’individuazione di alunni o insegnanti positivi e con conseguente attivazione della didattica a distanza. ⁣⁣Aumentano i disagi delle famiglie ma va ricordato che sono decisioni, credo condivisibili, in ottica esclusivamente cautelativa. La notizia positiva è che la percentuale degli alunni positivi delle intere classi sottoposte a tampone tramite drive through è bassissima. Sui quasi 400 tamponi eseguiti alla scuola Europa, ad esempio, ne sono risultati positivi solo 5, a conferma di quanto già detto: le scuole al momento sono luoghi sicuri e le misure di sicurezza sanitaria adottate funzionano.⁣⁣”

⁣⁣

“Ultime informazioni: ieri è scaduto il termine per le domande per i contributi a fondo perduto per le categorie che hanno subìto restrizioni dopo il DPCM del 24 ottobre 2020, una misura straordinaria che in alcuni casi potrà arrivare a fino a 2.000 euro. ⁣⁣Allo stesso tempo da oggi, fino al 9 dicembre, è possibile presentare la domanda per l’intervento straordinario di sostegno economico riservato ai nuclei familiari in gravi difficoltà economiche per un massimo di tre mensilità.⁣⁣ Senza dimenticare il numero di telefono unico 691869, a cui fare riferimento per le esigenze di carattere sociale.⁣⁣ Sono misure decise dal Comune di Faenza e dall’Unione della Romagna faentina, in accordo con associazioni, sindacati e terzo settore, che, nelle intenzioni, speriamo possa aiutare concretamente ad alleggerire il peso delle difficoltà che stiamo vivendo.⁣” ha concluso il Sindaco Isola.

⁣