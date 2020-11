Auto ritrovata nel Montone fra San Pancrazio e Ragone, nessuno a bordo

Carabinieri e Vigili del Fuoco sono al lavoro sul fiume Montone fra Ragone e San Pancrazio, al confine fra i comuni di Ravenna e Russi, per portare in superficie un’auto finita nell’acqua, non si sa dove. La cosa più probabile è che l’auto sia arrivata fin lì trasportata dalla corrente. Non vi sono infatti tracce di incidente né di uscite di strada nel luogo in cui l’auto è stata rinvenuta nel corso del Montone. Dentro l’auto non sono stati rinvenuti corpi. Tutte le ipotesi restano aperte, fra cui l’ipotesi che l’auto sia stata gettata nel fiume per liberarsi di un ‘qualcosa’ di troppo ingombrante e compromettente.