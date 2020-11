Perini (Ama Ravenna): parcheggio selvaggio e marciapiede in dissesto davanti alla scuola Ceci di Ponte Nuovo. Il Comune intervenga

Il Capogruppo consiliare “Ama Ravenna” Daniele Perini ha presentato un’interrogazione a Sindaco e Giunta di Ravenna per chiedere un intervento al fine di migliorare l’accesso alla scuola A. Ceci di Ponte Nuovo.

Perini evidenzia che in corrispondenza della scuola primaria “A. Ceci”, di via Fano, a Ponte Nuovo, vi sono indubbie criticità: il marciapiedi sul lato destro si trova in condizioni di grave dissesto; davanti alla scuola si assiste ad una sorta di parcheggio “selvaggio” da parte di numerosi residenti, con notevole ostacolo per il pullmino del trasporto scolastico, con una situazione caotica che si estende sino all’incrocio con via Ancona, acuita nei giorni di pioggia; una bambina disabile, su sedia a rotelle, incontra innegabile difficoltà nell’accesso, a causa di auto costantemente presenti.

Pertanto il capogruppo di Ama Ravenna chiede al Sindaco e alla Giunta “di valutare seriamente la situazione e di adottare tutti i provvedimenti volti a contrastare tale disagio, tra cui l’adozione di opportuna segnaletica a terra e di paletti antisfondamento, come già avvenuto, con soddisfazione, per la scuola primaria Gulminelli, in via del Pino”.