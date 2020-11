Trovato un caso positivo al Covid: scatta la quarantena preventiva per una classe della Scuola Materna Pasi di Ravenna

In seguito al tracciamento di un caso positivo tra i bambini frequentanti una delle sei sezioni della scuola materna Mario Pasi di via Augusta Rasponi, dal Servizio Infanzia del Comune di Ravenna confermano che tutti i bambini, le insegnanti e le ausiliarie (meglio conosciute come le “dade”) di quella classe sono stati posti in quarantena preventiva, in attesa del tampone, previsto per lunedì prossimo.

Il caso positivo è emerso nell’ambito delle attività di contact tracing familiare e la scuola è stata immediatamente allertata, arrivando alla conseguente sospensione dell’attività didattica, come previsto dai protocolli anticovid.

Ora si resta in attesa dell’esito dei test, che è plausibile arrivi a metà della prossima settimana.