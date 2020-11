È un anno diverso, ma il Natale è sempre Natale. E così anche quest’anno non poteva non illuminarsi l’albero della piazza. Come annunciato oggi, sabato 28 novembre, nel pomeriggio sono state accese le luci dell’albero che tradizionalmente è allestito in Piazza del Popolo a Ravenna, alla presenza del sindaco Michele de Pascale. L’abete è stato donato alla città dal Comune di Andalo (Trento) e proviene da un’area in cui era già programmato l’abbattimento selettivo. La donazione è diventata una consuetudine grazie alla storica amicizia che si è creata dalla più che trentennale frequentazione nella località alpina dell’associazione a supporto della terza età Amare Ravenna.

“L’accensione dell’albero ha sempre rappresentato l’inizio ufficiale delle festività natalizie e del programma di eventi organizzati dal Comune e dalle tante realtà commerciali, associative, artistiche e culturali della città – ha dichiarato il sindaco Michele de Pascale –. Quest’anno la pandemia ha stravolto ogni proposito e prima di tutto le nostre vite. Tuttavia questo momento non poteva mancare. Anzi, proprio nel contesto straordinariamente difficile e che sta mettendo a dura prova ognuno di noi, era giusto realizzarlo e, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, farne un evento ufficiale come segno bene augurale. Desideriamo che queste luci possano essere un piccolo contributo ad alleggerire gli animi e donare un po’ di serenità. Penso, in particolare, ai più piccoli ai quali trasmettere la gioia del Natale, alle persone che stanno soffrendo a causa del Covid perché sentano la vicinanza della nostra comunità, al personale sanitario sul quale grava la stanchezza di un impegno professionale enorme e che ha tutta la nostra considerazione, agli instancabili volontari ai quali rivolgiamo un grande grazie. Accendere l’albero significherà accendere anche la speranza. Infine, desidero ringraziare il sindaco e tutta la cittadinanza di Andalo, non solo per questo dono, ma per l’amicizia reciproca che ci unisce legata all’accoglienza pluriennale degli anziani e di tutti coloro che aderiscono ad Amare Ravenna”.

Foto 3 di 5









Quest’anno dell’allestimento dell’albero, che da nove anni veniva sponsorizzato ogni volta da un diverso esercente commerciale, si è fatta interamente carico l’Amministrazione comunale, per non gravare sulla difficile situazione economica delle categorie.