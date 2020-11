La Round Table 38 di Faenza sostiene la colletta alimentare 2020

“Il 28 novembre è la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che quest’anno modifica la forma ma non la sostanza, infatti sarà possibile contribuire fino all’8 dicembre e si potranno acquistare, nei supermercati del territorio le card da 2, 5, 10 Euro. La card sostituisce il carrello dove si mettevano la derrate alimentare, che poi si passavano ai volontari, il tutto per evitare il passamano, in questo periodo in cui è meglio evitare il più possibile

i contatti, il valore complessivo di tutte le card acquistate sarà convertito in alimenti non deperibili, come: pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, etc…” riporta la nota di Round Table 38 di Faenza.

“La Round Table 38 di Faenza, che è stata impegnata, negli scorsi anni – prosegue la nota -, presso il supermercato di via Renaccio 12 (detto Faenza 1), quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, non potrà essere presente fisicamente ma sosterrà la colletta tramite campagna social, creando tam-tam mediatico, con l’impegno di tutti i soci Tablers. Come da propria mission, la Round Table è club service, per cui sosterrà questa iniziativa anche in modo attivo, dato che ciascuno socio si recherà singolarmente presso il supermercato per acquistare la card per contribuire a questa importantissima iniziativa. Invitiamo la cittadinanza a contribuire anche solo con un piccolo gesto che può fare la differenza”.