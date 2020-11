Polizia recupera a Ravenna un’auto rubata a Foggia, nei guai il giovane alla guida

La Polizia di Stato ha denunciato D.P.M., 23enne residente a Foggia, per il reato di ricettazione. L’altra notte un equipaggio della Questura di Ravenna ha proceduto al controllo di un’autovettura BMW in via Maggiore. Il conducente è risultato sprovvisto di qualsiasi documento di identificazione. I conseguenti approfondimenti investigativi effettuati dagli agenti hanno evidenziato come l’uomo si fosse allontanato dalla propria residenza senza giustificato motivo, inoltre, il veicolo di cui aveva la disponibilità risultava essere oggetto di furto avvenuto a Foggia il 20 novembre scorso. Per il 23enne foggiano, identificato grazie al foto segnalamento dattiloscopico, è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione, mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro per essere restituita al legittimo proprietario. Nei confronti del ragazzo i poliziotti hanno proceduto anche alle contestazioni relative alle violazioni della normativa di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19.