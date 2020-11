Ravenna, per il crollo della diga sul Ronco dove morì Danilo Zavatta, chiesto il processo per nove persone

È terminata l’inchiesta aperta per l’incidente alla chiusa della centrale idroelettrica di San Bartolo sul fiume Ronco, a fianco della Ravegnana, che il 25 ottobre del 2018 vide il crollo dell’argine e di una parte della campata del ponte e la tragica morte del tecnico della Protezione civile Danilo Zavatta. Per molti mesi la Ravegnana poi fu impraticabile con gravi disagi per tutta la popolazione. A inchiesta chiusa dal Procuratore Alessandro Mancini insieme al sostituto Lucrezia Ciriello – come riportano i quotidiani oggi in edicola Il Resto del Carlino e Corriere Romagna – sono 9 gli indagati e 3 i reati contestati. Per tutti c’è l’accusa di disastro colposo, per cinque indagati c’è anche l’ipotesi di omicidio colposo. Gli indagati fanno riferimento alle ditte che stavano operando sulla centrale e a tecnici della Protezione civile che avevano a che fare con gli iter autorizzativi dell’opera. Si tratta di Daniele Tumidei legale rappresentante della ditta forlivese Gipco e della Go4it a cui faceva capo la centrale idroelettrica, Angelo Sampieri, Franco Frosio e Silvano Landi tecnici della Go4it, poi Massimo Casanova dell’omonima impresa che si occupava delle emergenze subacquee sul cantiere. Poi abbiamo Mauro Vannoni Dirigente della Protezione civile regionale responsabile per l’area romagnola, Claudio Miccoli dirigente dell’Astpc Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Andrea Bezzi e Davide Sormani dello stesso ente.