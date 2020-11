Nuove positività in una casa famiglia di Alfonsine. Graziani: “Attivato protocollo Ausl”

In merito all’aggiornamento sul punto Covid di ieri, 28 novembre, in provincia di Ravenna, il sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani ha comunicato sulla sua pagina Facebook quanto segue: “In queste ore mi sono stati segnalati alcuni contagi all’interno di una comunità alloggio privata: anche in questo caso, l’ausl ha attivato tutti i protocolli previsti allorquando si verifichino simili circostanze. Le usca (unità speciali di continuità assistenziale) sono già intervenute all’interno della struttura privata in questione onde monitorare i relativi ospiti. L’attenzione, anche rispetto questa situazione, sarà massima. Le famiglie degli ospiti sono già state informate e contattate dal gestore. In data odierna sono emersi a livello provinciale 184 positività a Covid19.”

“Per quanto attiene la nostra città mi vengono poi segnalate 7 nuove positività, ma i dati inerenti la struttura privata di cui sopra saranno, con tutta probabilità, definitivamente cristallizzati e computati domani, domenica 29 novembre. Come è agevole constatare, è davvero necessario, adesso ancor più, usare la massima prudenza, utilizzando tutti i possibili accorgimenti per limitare il rischio di contagio” conclude il sindaco di Alfonsine.