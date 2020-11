Nuovo caso di positività in una classe della scuola media Ungaretti a Solarolo, disposta la Dad

Il sindaco di Solarolo, Stefano Briccolani, in merito al consueto aggiornamento dei nuovi casi Covid in provincia di Ravenna, informa sulla sua pagina Facebook che ieri, 28 novembre, nel comune di Solarolo è stato riscontrato un caso di positività in una classe della scuola media Ungaretti.

“È stata disposto l’immediato passaggio della classe in didattica a distanza e verranno effettuati i tamponi ai ragazzi per verificare eventuali contagi. La scuola – aggiunge il sindaco – era pronta per questa eventualità e auguro agli alunni di tornare al più presto in classe. Nell’ultima settimana a Solarolo ci sono state 13 nuove positività. Questo dato è per il nostro comune quasi costante da circa un mese.”

“Ieri inoltre è venuta a mancare Maria Rubini. Avevo avuto il piacere ad inizio 2020 di festeggiare assieme a lei e alla sua famiglia i suoi splendidi 102 anni. Il mio sentito abbraccio e cordoglio alla famiglia ed in particolare alle tre figlie” conclude il sindaco.