Si accendono le luci di Natale in piazza del Popolo e tra le vie del centro storico di Faenza

Nel tardo pomeriggio di ieri, 28 novembre, anche a Faenza si sono accese le luminarie, nelle piazze e nei corsi del centro storico. Piazza del Popolo si presenta con un nuovo progetto fatto di pianeti e stelle cadenti per poter “esprimere desideri” in questo anno così difficile a causa dell’emergenza. Nel rispetto delle tradizioni, è stato addobbato anche l’albero di Natale, quest’anno illuminato grazie a Caviro Extra e posizionato in piazza della Libertà, di fianco al Duomo. L’abete proviene dalla Toscana, da un’area in cui era stato programmato l’abbattimento. L’illuminazione dell’albero di Natale ha segnato così l’accensione dell’atmosfera natalizia, dando simbolicamente il via alle festività e alle iniziative previste.

Confermata anche la Posta degli elfi, sempre in piazza della Libertà, ai piedi del grande albero. Gli elfi accoglieranno nella loro magica casetta di legno i bambini che vorranno dedicare un disegno, un pensiero o richiedere il loro regalo a Babbo Natale. Inoltre, sarà possibile imbucare la propria letterina a Babbo Natale nell’apposita cassetta. La Posta degli elfi, normative Covid permettendo, sarà aperta fino alla vigilia di Natale nei fine settimana e festività di dicembre (esattamente nelle giornate 5; 6; 8; 11; 12; 13; 18; 19; 20 e 24 dicembre) dalle 16 alle 19.

Dall’8 dicembre al 3 gennaio diverse attività commerciali del centro storico allestiranno le loro vetrine declinando il Natale e le sue tradizioni e accogliendolo con atmosfere e allestimenti dedicati. I passanti potranno divertirsi a curiosare tra le attività commerciali e avranno modo di votare la loro vetrina preferita sulla pagina Instagram del Consorzio Faenza C’entro.