Sindaco di Lugo: “45 guariti, tra cui 10 ospiti e un operatore della Don Cavina. Purtroppo 15 nuove positività, con un ricovero”

In merito al consueto aggiornamento del punto Covid di ieri, sabato 28 novembre, in provincia di Ravenna, il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, informa sulla sua pagina Facebook che “dei 401 nuovi guariti in provincia di Ravenna, 45 fanno riferimento a cittadini lughesi.”

“Tra loro – spiega – ci sono anche dieci ospiti e un operatore della casa di riposo Don Cavina. Una notizia, quest’ultima, che ci dà molto sollievo dopo le difficili settimane che abbiamo vissuto in questa struttura. Venendo ai dati dei contagi odierni, nella giornata di oggi sono state comunicate a Lugo 15 nuove positività al Covid-19, uno di loro è stato ricoverato.”

“Si tratta di contagi individuati grazie all’attività di contact tracing e screening, emersi a seguito di sintomi o di tamponi effettuati privatamente e in un caso di un rientro dall’estero” conclude il sindaco di Lugo.