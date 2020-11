La Meridiana dei Popoli di Lugo si illumina di verde per la Giornata internazionale “Città per la vita”

Il Comune di Lugo ha aderito alla Giornata internazionale Città per la Vita – Città contro la pena di morte, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio ogni 30 novembre. In questa occasione, lunedì 30 novembre, la Meridiana dei Popoli di Lugo si illuminerà di verde.

“Città per la vita, contro la pena di morte” è un’iniziativa della Comunità di Sant’Egidio per sostenere l’abolizione della pena capitale nel mondo. Il 30 novembre di ogni anno la Giornata delle Città per la Vita – contro la Pena di Morte ricorda la prima abolizione della pena di morte, avvenuta nel 1786 da parte del Gran Ducato di Toscana.