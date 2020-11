Tutti negativi al Covid gli ospiti della casa protetta Geminiani di Massa Lombarda

Ieri 29 novembre, Daniele Bassi Sindaco di Massa Lombarda ha comunicato che gli esiti dei tamponi effettuati nel fine settimana agli ospiti della casa protetta “M. Geminiani” sono risultati tutti negativi. La buona notizia fa seguito a quella del 23 novembre, giornata in cui l’esito dei 90 tamponi effettuati aveva già dato responso negativo.

La paura del contagio si era diffusa nella Casa protetta circa 10 giorni fa, quando in seguito ai tamponi programmati agli ospiti e a tutto il personale della casa protetta “M. Geminiani”(95 persone in tutto), era stato individuato un ospite positivo ma asintoamtico.

Immediatamente il gestore della struttura per anziani aveva predisposto, su disposizione e in stretto contatto con l’Ausl, le misure a tutela dell’ospite stesso, con trasferimento in struttura specifica per tener monitorato continuamente lo stato di salute ed evoluzione del virus. Con questa misura si era cercato di tutelare gli altri ospiti e il personale.