Cervia partecipa a “Giardini a Natale” a Faenza con allestimenti verdi a tema “gioco”

Un balzo da Cervia a Faenza, attraverso l’eleganza artistica dei pittori dell’associazione culturale Menocchio, che hanno collaborato all’allestimento di “Giardini in Gioco”, tema scelto dal Comune di Faenza, per l’undicesima edizione di “Giardini a Natale”.

Un gioco per grandi e piccini, in nove passi si percorrono secoli di storia, bellezze naturali e architettoniche. Il sodalizio tra i giardinieri dei due Comuni si rafforza così anche in questo momento difficile. Gli spazi verdi allestiti nel centro storico di Fenza, saranno visitabili dal 2 dicembre fino al 7 gennaio 2021.

La Delegata al Verde del Comune di Cervia, Patrizia Petrucci ha detto: “Ringrazio sentitamente il Sindaco di Faenza Massimo Isola e l’Amministrazione Comunale per l’invito all’edizione 2020 dei “Giardini di Natale” e per la splendida collaborazione che il Comune ci riserva ogni anno in occasione della manifestazione “Cervia Città Giardino”.

Un ringraziamento particolare da parte del Comune di Cervia va a Flavia Mazzoni per il progetto creativo, ad Elisa Brunetti per il progetto grafico, all’Associazione Culturale Menocchio e all’assistente giardiniere Paolo Omicini.